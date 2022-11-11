Нижний Новгород, 11 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Ни одной заявки не было подано на конкурс по выбору исполнителя услуг по привлечению кредитов, который был объявлен администрацией Нижнего Новгорода. Аукционы были признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы портала Госзакупок.

401(K) 2012 Кредит

Планировалось привлечь средства в форме пяти возобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая. Процентная ставка была заявлена в размере 8,5% годовых, начальная (максимальная) цена контракта составляла 42,5 млн рублей.

Мэрия намеревалась взять кредиты для финансирования дефицита бюджета и пополнения остатков средств на счетах.

ИА REGNUM напоминает, в октябре мэрия Нижнего Новгорода хотела привлечь кредиты на 1 млрд рублей. Аукционы также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.