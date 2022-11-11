Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Глава комитета палаты представителей США по надзору и реформам республиканец Джеймс Комер пообещал расследовать финансовые операции семьи президента США Джо Байдена, сообщает 11 ноября Fox News.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У меня плохие новости для президента если он думает, что республиканцы закроют глаза на злоупотребление властью со стороны семьи Байденов, как это делали демократы», — указал Комер и добавил, что Республиканская партия в течение нескольких лет собирала компромат на Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Комер пообещал опубликовать результаты расследования в январе 2024 года. Это делается на тот случай, если Демократической партии удастся сохранить большинство в палате представителей Конгресса США.

Ранее сообщалось, что федеральные агенты США, ведущие расследование в отношении Хантера Байдена, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжи о покупке оружия.

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