Вашингтон, 11 ноября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Глава комитета палаты представителей США по надзору и реформам республиканец Джеймс Комер пообещал расследовать финансовые операции семьи президента США Джо Байдена, сообщает 11 ноября Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«У меня плохие новости для президента если он думает, что республиканцы закроют глаза на злоупотребление властью со стороны семьи Байденов, как это делали демократы», — указал Комер и добавил, что Республиканская партия в течение нескольких лет собирала компромат на Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Комер пообещал опубликовать результаты расследования в январе 2024 года. Это делается на тот случай, если Демократической партии удастся сохранить большинство в палате представителей Конгресса США.

Ранее сообщалось, что федеральные агенты США, ведущие расследование в отношении Хантера Байдена, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжи о покупке оружия.