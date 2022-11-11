Каир, 11 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил 11 ноября во время климатического саммита COP27 в Египте, что глобальное потепление представляет собой экзистенциальную угрозу для планеты, и пообещал, что Соединенные Штаты будут с ним бороться, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Американский лидер призвал страны повышать амбиции в борьбе изменением климата, несмотря на кризис в Европе и безудержную инфляцию.

«Климатический кризис касается безопасности человека, экономической безопасности, экологической безопасности, национальной безопасности и самой жизни планеты», — сказал Байден на саммите ООН.

«Как президент Соединенных Штатов Америки я могу с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты Америки достигнут наших целей по выбросам», — добавил он.

Ранее Байден подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов.