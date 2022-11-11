Нижний Новгород, 11 ноября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. 22-летний российский форвард Тимур Сулейманов с оценкой 8.55 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» (3:2).

Алексей Колчин ИА REGNUM Сулейманов и Бумаль

В матче с командой из Грозного Тимур Сулейманов отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, четырьмя выигранными верховыми единоборствами и двумя удачными отборами. Точность передач форварда составила 56%.

В текущем сезоне на счету Сулейманова семь забитых мячей и одна результативная передача в 16 матчах регулярного чемпионата России. Также нападающий получил три желтые и одну красную карточки.