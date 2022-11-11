Горловка, ДНР, 11 ноября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Поступает информация об освобождении поселка Майорск (Донецкая республика), сообщил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Поселок расположен к северо-западу от Горловки, через него проходит железная дорога.

Ранее 11 ноября военкоры сообщили об освобождении поселка Опытное (ДНР, к западу от Донецка). 10 ноября стало известно об освобождении Павловки (ДНР, угледарское направление).