Лондон, 11 ноября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе в пятницу, 11 ноября, ускорила снижение и за день опустилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Газ

К закрытию торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1052,4 за тысячу кубометров, что на 10,3% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1173 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась почти на 12% и на минимуме достигала $1035,6 за тысячу кубометров.