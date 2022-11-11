Мехико, , 22:05 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил передать военной авиакомпании президентский самолет, доставшийся ему от предшественников, который он ранее планировал продать, сообщает 11 ноября Reuters.

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После победы на президентских выборах Лопес Обрадор пообещал продать «борт номер один» и другие воздушные суда из президентского флота главам государств и правительств других стран. По его словам, это позволит сократить расходы на обслуживание.

Однако выставленный на продажу за $130 миллионов Boeing 787 Dreamliner так и не нашел покупателя. В качестве решения мексиканский лидер предложил отдать самолет компании Mexicana de Aviacion, которая сможет сдавать его в аренду для нужд работников.

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