Москва, 11 ноября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В честь 25-летия выхода фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова лейбл Gazgolder опубликовал трибьют-альбом «Поколение Брат». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 11 ноября.

Цитата из к/ф «Брат». реж Алексей Балабанов. 1997. Россия Сергей Бодров

В записи пластинки приняли участие Баста, Gone. Fludd, Zoloto, Feduk, Anikv, Shortparis, «Казускома» и другие. В качестве первой композиции в альбоме представлено интро Ольги Бодровой и Петра Балабанова. Это дети Сергея Бодрова и Алексея Балабанова соответственно.

В проект вошли каверы на песни, звучавшие в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документальный фильм Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» откроет первый фестиваль авторского кино «Зимний». Картина рассказывает о жизни Балабанова в период работы над фильмом «Я тоже хочу».