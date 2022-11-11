Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM В возрасте 66 лет ушёл из жизни актёр Кевин Конрой, озвучивший супергероя Бэтмена в мультфильмах, анимационных сериалах и видеоиграх. Об этом 11 ноября сообщает портал Collider.

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Актриса Дайан Першинг, работавшая вместе с актёром над озвучиванием мультсериала «Бэтмен», рассказала журналистам, что Конрой уже некоторое время страдал от болезни, но несмотря на это продолжал заниматься озвучиванием персонажей. «Его будет очень не хватать не только актерскому составу сериала, но и легиону его поклонников по всему миру», — сказала Першинг.

Для справки: помимо мультсериала «Бэтмен» (Batman: The Animated Series), Кевин Конрой поучаствовал в создании таких шоу, как «Супермен», «Бэтмен будущего», «Проект Зета», »Лига справедливости», «Бэтмен: Отважный и смелый» и других. Он также озвучил популярного супергероя в играх Batman: Vengeance, Batman: Arkham Asylum, DC Universe Online, Batman: Arkham Knight и Injustice 2.