Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Экс-президент США Дональда Трмап планирует 15 ноября объявить о планах вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, несмотря на то, что Республиканская партия не оправдала ожиданий на промежуточных выборах, сообщает 11 ноября The Daily Beast.

Трамп Gage Skidmore

Ранее в американских СМИ уже появлялась информация о том, что Дональд Трамп готовится сделать официальное заявление об участии в президентских выборах 2024 года.

Источники сообщали, что экс-глава Белого дома обсуждает данный вопрос со своими сторонниками и может выступить с соответствующим заявлением после промежуточных выборов в Конгресс.