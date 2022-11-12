Исламабад, , 08:41 — REGNUM Заявление главы торгового представительства Пакистана Мухаммада Шауката Хайята о том, что пакистанское ведомство предложило Министерству промышленности и торговли Российской Федерации заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в национальных валютах, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Я инициировал предложение по поводу пакта о валютном свопе и направил официальное письмо в соответствующее российское министерство. Сейчас мяч находится на российской стороне поля. Мы ждём их ответа. Это может быть любой механизм: торговля в рублях или бартерная торговля», — заявил Хайят.

Многие пользователи восприняли это заявление, как демарш Пакистана против долларовой системы и финансовой системы Соединённых Штатов Америки, как таковой.

«Доллар, пока-пока!» — написала Аксинья В.

«Замечательно. Доллар нервно курит», — пишет Пётр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка теряет не только политических, но и экономических союзников, ведь каждой стране хочет получить больше независимости и, как следствие, право самостоятельно распоряжаться своими средствами.

«Во! Ну, наконец-то сдвиги пошли в сторону против американской макулатуры», — отметил Андрей С.

«А вот это отличные новости! Шаг за шагом страны освобождаются от доллара!» — считает Евгения К.

Часть людей полагает, что после перехода на торговлю в национальных валютах экономики России и Пакистана начнут показывать уверенный рост.

«Отличная новость, это несомненно поможет нашим странам в торговых отношениях», — указывает Федот С.

«Интересно. Индия с Пакистаном сильно враждуют, а Россия дружит и даже будет торговать в национальных валютах с обеими странами! Молодцы, дипломаты!» — пишет Марина О.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия умеет сплачивать вокруг себя даже самых непримиримых геополитических игроков, но мы прекрасно видим, как с нами торгуют Турция, Иран, Индия, Пакистан, Китай и т.д., которые между собой только и знают, что вражду.

«С Россией у многих большой товарооборот, особенно у недружественных стран. Дружественные по праву налаживают контакты во всех сферах, за ними будущее», — уверена Ева А.

«Объективно необходимо перевести весь экспорт из долларов и евро в другие валюты. Это реальность», — пишет Виталий С.

«Так будет и дальше, главное чтобы доллар ушёл раз и навсегда из нашей жизни!» — поделилась своим мнением Аня Б.

Нашлись и те, кто беспокоится за будущее Пакистана, ведь США до сих пор сильны и готовы устроить очередной государственный переворот в непослушной воле Америки стране.

«И тут в Пакистане резко упал уровень демократии», — шутит Вадим С.

«Сейчас в Пакистане внезапно начнутся антиправительственные шествия и митинги, а потом в небе появятся американские самолёты, которые напомнят пакистанцам, с кем следует дружить, а с кем нет», — предрекает Никита У.

Напомним, 11 ноября глава торгового представительства Пакистана Мухаммад Шаукат Хайят заявил РИА Новости о том, что пакистанское ведомство предложило Министерству промышленности и торговли Российской Федерации заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в национальных валютах.