Бишкек, 11 ноября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии заявили о выявлении коррупционной схемы, позволившей руководству межбанковского процессингового центра незаконно вывести свыше 57,8 млн сомов (43 млн рублей. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники МПЦ приобретали от лица госорганизации товары и услуги по завышенным ценам, а разницу в их стоимости присваивали.

В частности, в декабре 2021 года они заключили договор купли-продажи здания за 106 млн сомов (78,9 млн рублей), в то время как его реальная рыночная стоимость не превышала 48,2 млн сомов (31,9 млн рублей).

При этом это строение даже не соответствовало нуждам межбанковского процессингового центра и являлось непригодным для эксплуатации.

В итоге сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали экс-главу ЗАО «МПЦ» по подозрению в незаконном выводе денег в особо крупном размере. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты парламента Киргизии выступили с инициативой о создании для осужденных за коррупцию чиновников особых условий в местах лишения свободы.

Народные избранники предложил установить в их тюремные камеры компьютеры с доступом в интернет и предоставить им телефоны. Парламентарии объяснили свою инициативу тем, что это «позволит коррупционерам работать и возмещать нанесенный ими ущерб государству».