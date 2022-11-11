Москва, 11 ноября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили вечером 11 ноября в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как уточняется, чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По ходатайству следствия суд избрал в его отношении меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года.

По информации агентства «Москва», в рамках данного дела арестованы также двое предпринимателей. Подробности расследования на данный момент неизвестны.