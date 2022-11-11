Вена, , 21:05 — REGNUM Признаков радиоактивных выбросов не зафиксировало МАГАТЭ на двух объектах в Харькове (территория б. УССР), сообщили 11 ноября в пресс-службе агентства. Также нет признаков «переключения заявленного ядерного материала».

Осторожно, радиоактивно! Rubén Pena Alvarez

Уточняется, что инспекцию эксперты МАГАТЭ провели 8–10 ноября. Они побывали в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ) и в пункте захоронения радиоактивных отходов Харьковского межобластного спецкомбината «Радон».

Эксперты установили, что ННЦ ХФТИ получил повреждения в ходе военных действий. Некоторые объекты учреждения нельзя, по-видимому, будет отремонтировать, заявляют в МАГАТЭ. На «Радоне» повреждений не зафиксировано.