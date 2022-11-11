Москва, 11 ноября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Из графика российских премьер пропал фильм «Мы» на основе одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина. Об этом 11 ноября сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

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Отмечается, что, таким образом, картина не выйдет в российский прокат 1 декабря 2022 года, как было запланировано. Трейлер картины кинокомпания «Централ Партнершип» выложила в Сеть 5 октября 2022 года.

Для справки: Евгений Замятин опубликовал роман «Мы» в 1924 году. Его действие происходит в мире, где каждому жителю Единого государства присвоен порядковый номер, кроме того, власть контролирует буквально каждый шаг человека. В центре повествования находится инженер Д-503, который после встречи с загадочной И-330 обнаруживает в себе незнакомые чувства.