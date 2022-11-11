Сочи, Краснодарский край, 11 ноября 2022, 21:21 — REGNUM В Сочи сотрудники полиции задержали 73-летнего мужчину с ружьём, который гулял неподалёку от школы в селе Красная воля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 11 ноября.
Охраннику при попытке задержать мужчину удалось отнять ружьё. В этот момент случился выстрел. По внешним признакам злоумышленник был пьян. Однако он смог вырваться из рук охранника и скрылся с места происшествия на своём автомобиле.
Пенсионер задержан. С ним работают сотрудники полиции.
Пострадавших в результате инцидента нет.