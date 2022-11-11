Москва, 11 ноября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Стоимость билетов на концерт певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) в Москве достигает 120 тысяч рублей. Соответствующие цены размещены на сайте мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеоинтервью Клава Кока

Так, стоимость билетов в VIP-зону первоначально достигала 100 тыс. рублей, однако по неизвестным причинам была увеличена до 120 тыс. рублей. Сама Высокова подорожание никак не комментировала, однако отметила, что в подобной зоне «можно отдыхать со своими друзьями или уединиться».

В то же время самые дешевые билеты на шоу артистки обойдутся зрителям в 3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клава Кока сумела продать эксклюзивный билет на своё выступление в Москве за 10 млн рублей. Подобный билет позволяет его владельцу посетить VIP-зону концерта, а также находиться прямо на сцене во время мероприятия.