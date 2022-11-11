Херсон, 11 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. 11 ноября из Херсона вывезли еще 600 человек — «пенсионеров и пророссийских граждан», сообщил в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Неизвестные герои отправили [с левого берега] катер и вывезли двумя ходками 600 человек. Отходили от пристани, когда ВСУ уже заходили на территорию порта», — рассказал военкор.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.