Краснодар, , 21:37 — REGNUM Более 2,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска выполняют поставленные задачи в ходе СВО. Добровольческая бригада «Кубань» ведёт активные боевые действия на запорожском направлении в районе Донецка и Лисичанска. Об этом рассказали командир «Кубани», кавалер ордена Мужества Артур Бацев и его заместитель Сергей Чернега.

Казачий отряд «Кубань» Vsko.ru

Кубанских казаков привлекают в основном для выполнения задач в обороне. Добровольцы дают отпор ВСУ на участках фронта, которые пытаются прорвать киевские боевики. Казакам удаётся удержать все позиции.

На херсонском направлении противник не спешит идти в наступление, так как боится оказаться в кольце. На донецком направлении активизировались диверсионно-разведывательные группы. Так, на освобождённой территории недавно был обнаружен большой схрон мин, оружия, гранат, патронов. При этом, говорят добровольцы, противник активно применяет иностранные минометные системы.

«Отряд находится на боевых позициях, обороняется. Понесли незначительные потери. Работаем. Выполняем приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина. Ему верим, доверяем его команде. Наша задача — воевать!» — сказали казаки «Кубани» в эфире телеканала «Кубань 24».