Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что он не видит возможностей для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР без ухода оттуда российских войск, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не думаю, что конфликт будет разрешён до тех пор, пока Путин не уйдет [с территории бывш. УССР]», — заявил Байден.

«Я не думаю» — и на этом мог бы остановиться», — считает Ник В.

Многие пользователи не отнеслись серьёзно к заявлению Байдена, поскольку этот политик самым серьёзным образом дискредитировал себя и свою политическую силу, которая с треском провалилась на выборах в американский конгресс.

«В этот раз хоть не пожимал руку воздуху», — отметил Руслан Г.

«Логика железная: «Мы победим, если Россия уйдет. И всё будет по-прежнему», — подметила Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что конфликт на территории бывшей УССР стал возможен и продолжается только лишь потому, что этого требуют Соединённые Штаты Америки, которые кровно заинтересованы в том, чтобы на границах России пылал пожар войны.

«Дед опять оговорился! Спецоперация России не закончится, пока США и Европа не уйдут!» — указывает Сергей К.

«Пока Байден не уйдёт, конфликт не закончится. Так что пусть сам и уходит!» — поделился своим мнением Максим М.

Часть людей полагает, что только после того, как Америка прекратит спонсировать киевских нацистов, конфликт на территории бывшей УССР может быть урегулирован в дипломатическом ключе.

«А может быть, Бидон сам подумает немного и поймёт, что именно его поддержка нацистского киевского режима не дает конфликту закончиться? А про наёмников своих почему он не говорит? Россия сражается за свой народ и суверенитет. Америка вообще тут каким боком?» — удивляется Валерий Л.

Ряд пользователей указывает на то, что слушать Байдена — себе дороже, ведь он всего лишь дряхлая говорящая голова, которая произносит в слух всё то, что диктуем ему его же команда.

«Он не в состоянии делать умозаключения. Человек, живущий в параллельной реальности, может фантазировать и видеть любые видения. И потому, относиться к его высказываниям можно как угодно, но не как к осознанным», — написал Роман К.

«Байден лишь транслирует то, что ему сказали, а вот люди за кадром вполне осознанно ему диктуют, что говорить», — отметил Сергей Х.

Нашлись и те, кто призвал российского руководство никого не слушать, а планомерно добиваться от киевского неонацистского режима полной и безоговорочной капитуляции, чего бы это ни стоило.

«Решение конфликта — это полная капитуляция киевского рейха и сдача иностранных наёмников Вооружённым силам Российской Федерации», — указывает Miha P.

«Ну, тогда у нас будет вечный конфликт с Америкой! И нас это устраивает! Сильнее только станем, безопасность свою в итоге лишь повысим! И так пока в мире не поймут, что США — это обычная отсталая колония», — пишет Rotabler S.

Напомним, 11 ноября президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил журналистам о том, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР без ухода оттуда российских войск.

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