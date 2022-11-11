Нефтеюганск, Югра, , 20:27 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) ликвидировали пожар в торговом центре «Привоз». Сейчас причину возгорания устанавливают органы дознания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

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Сообщение о возгорании в торговом центре поступило в 18:38 (16:38 мск). Ликвидация открытого горения зафиксирована в 21:50 (19:50). Здание центра одноэтажное, размерами 25 на 40 метров, наружные стены из сэндвич-панелей.

На момент прибытия пожарных расчётов наблюдалось горение на кровле. Все люди эвакуировались, пострадавших нет, площадь горения составила около 1000 кв. м по всей площади здания.

На ликвидации пожара в торговом центре «Привоз» работали 10 единиц спецтехники и 47 сотрудников МЧС.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура ХМАО даст оценку по исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

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