Вашингтон, , 20:25 — REGNUM О банкротстве криптобиржи FTX в США объявила 11 ноября компания FTX Digital Markets в своём Twitter.

Криптобиржа Negative Space

Кроме того, сообщается, что в отставку отправлен гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Новым исполнительным директором стал Джон Рэй III.

Также отметим, что около 130 компаний FTX, включая FTX Trading, FTX US и Alameda Research, заявили о признании банкротства в штате Делавэр (США).

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