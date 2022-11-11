Челябинск, 11 ноября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Челябинской области прихожане храмов собрали более 1,3 миллиона рублей для беженцев с территорий бывш. УССР. Об этом сообщили корреспонденту РЕ в челябинской епархии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сбор проводился в октябре. Всего челябинцы собрали 1 374 580 рублей.

Как сообщает финансово-хозяйственный отдел Челябинской епархии, все деньги уже переведены на специальный благотворительный счёт Московской Патриархии.