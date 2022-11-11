Уфа, , 20:22 — REGNUM 150 банок меда емкостью по 0,5 литров привез со своей пасеки в пункт сбора для участников спецоперации пчеловод в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщил глава администрации Ленинского района города Уфы Олег Котов на своей странице в социальной сети.

Восковой бочонок с луговым медом Александр Погожев © ИА REGNUM

Он сообщил, что мед предназначается для бойцов добровольческих батальонов имени Минигали Шаймуратова и имени Александра Достовалова. Пчеловод держит пасеку в деревне Карагай-Куль Благовещенского района Башкирии, пояснил чиновник.

«Мы надеемся, что наши подарки поддержат тех, кто сейчас на фронте, и напомнят, что в военных верят и ждут их дома с Победой», — приводит Котов слова пчеловода.

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