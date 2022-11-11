Челябинск, 11 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Ищущим работу жителям Челябинской области стоит обратить внимание на предложения промышленных предприятий. Об этом заявил глава регионального управления по труду и занятости Владислав Смирнов.

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По его словам, это отличная возможность найти работу с регулярно индексирующейся зарплатой, комфортными условиями труда, а также с гарантиями достойных пенсионных накоплений. Смирнов добавил, что из-за увеличившихся оборотов и оптимизации производств предприятия расширили возможности для найма. Так, всё чаще на работу берут выпускников профучилищ и людей предпенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, также чиновник уверен, что в Челябинской области настало лучшее время для поиска работы. Этому способствует минимальный уровень безработицы.