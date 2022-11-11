Цимлянский район, Ростовская область, 11 ноября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Ростовской области похищено около 4 млн рублей при проведении работ по озеленению в Цимлянском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе донского управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеленение в парке

Выполнением работ в рамках муниципального контракта занималась одна из предпринимательниц Цимлянского района. Она заключила с местными властями контракт по содержанию и благоустройству дорог. Однако озеленение транспортных артерий протяжённостью 12 километров, прилегающих к хуторам, было выполнено некачественно.

Завысив сведения выполненных работ в акт приёма, женщина похитила более 3,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.