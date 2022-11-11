Челябинск, 11 ноября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Челябинской области для поиска работы сейчас настало лучшее время. Об этом 1 ноября заявил начальник главного управления по труду и занятости населения Южного Урала Владислав Смирнов.

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Он отметил, что уровень безработицы в регионе сейчас минимальный. Из-за этого работодатели буквально борются за каждого работника.

«Перед соискателями открывается масса возможностей. Можно кардинально изменить жизнь, переобучиться, сменить профессию», — отметил Смирнов. И добавил, что для этого созданы все условия.