Новая Каховка, Херсонская область, 11 ноября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В результате обстрела киевским режимом пригорода Новой Каховки Херсонской области пострадавших нет, данные привёл вечером 11 ноября региональный минздрав.

Минздрав Херсонской области Осколок ракеты

«Боевики ВСУ в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. По состоянию на 19:40 пострадавших нет», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября под обстрел ВСУ в пригороде Новой Каховки попал жилой квартал, несколько домов разрушено.