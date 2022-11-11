Москва, , 20:03 — REGNUM Политическим шагом является решение американского минторга отозвать у России статус страны с рыночной экономикой, сообщает 11 ноября Минэкономразвития РФ. «Нерыночность» экономики России является следствием санкций.

Министерство экономического развития РФ serv

«Это предвзятое и сугубо политическое решение», — заявили в ведомстве.

Это антироссийское решение было принято на фоне проведения ВС РФ специальной военной операции на территории б. УССР. Однако действия ряда недружественных России стран, в том числе США, способствуют формированию той ситуации, которая сейчас имеет место на территории б. УССР.

Российское ведомство добавило, что США называют свою экономику рыночной, а в действительности ведут экономические войны. Например, «нерыночность» экономики России является следствием санкций, из-за которых российский экспорт в США почти полностью остановлен целым набором санкционных мер.

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