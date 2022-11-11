Щучье, Курганская область, , 19:58 — REGNUM В Курганской области арестован житель города Щучье, устроивший стрельбу по автомобилям. Ему выдвинуто обвинение по двум статьям уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Задержание курганского хулигана Пресс-служба УМВД России по Курганской области

По данным следствия, 10 ноября 19-летний обвиняемый на улице Кирова в городе Щучье стрелял из карабина в людей, которые находились в проезжавших по дороге автомобилях. Причём рядом с местом происшествия расположена общеобразовательная школа. Затем, убегая от правоохранителей, злоумышленник отстреливался от сотрудников полиции.

Стрелявший по автомобилям гражданин обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Обвиняемый взят под стражу 11 ноября.

Как ранее сообщали ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области, обвиняемый был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Кроме того, он стрелял из карабина, который похитил из автомобиля другого жителя города.

Читайте ранее в этом сюжете: Устроившего стрельбу возле школы курганца обвиняют в покушении на убийство