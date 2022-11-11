Москва, 11 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Москва в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона в отношении российских граждан вводит запрет на въезд для 200 граждан США. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба МИД России.

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«В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена всё новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Россию в отношении 200 граждан США», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что в российский «стоп-лист» на постоянной основе внесены отдельные представители органов власти и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, а также «эксперты и лоббисты, вовлечённые в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».

В частности под санкции попали американские сенаторы и руководители оборонных предприятий, заместитель министра юстиции США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, родственники президента США Джо Байдена, советники военного ведомства киевского режима.