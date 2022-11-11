Краснодар, 11 ноября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае могут временно запретить запуск беспилотных летательных аппаратов. Речь об этом шла на рабочем совещании по вопросу дополнительных мер обеспечения безопасности на ряде объектов Кубани, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в краевом министерстве ГО и ЧС.

Александр Погожев ИА REGNUM Квадрокоптер

На данный момент решено подготовить проект нормативного правового акта о временном запрете на использование дронов на территории Краснодарского края. Документ также будет содержать информацию об организации комплекса мер, направленных на обеспечение защищённости некоторых объектов.

ИА REGNUM сообщало, что на Кубани действует оперативный штаб после того, как 19 октября для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя был введён средний уровень реагирования.