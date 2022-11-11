Бишкек, , 19:38 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона о введении обязательного страхования жилья гражданами республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Авторы законопроекта утверждают, что максимальный охват населения обязательным страхованием жилья необходим для обеспечения жителей Киргизии социальной и страховой защитой от вреда недвижимому имуществу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чиновники сетуют на то, что ежегодный охват страхованием жилья в Киргизии составляет лишь 7% — 8% от общего жилого фонда.

Минэкономики предлагает установить базовый минимальный тариф страхования недвижимого имущества в размере 1 200 сомов (890 рублей) в год — в городах, и 600 сомов (445 рублей) — в сельской местности. А также ввести добровольный индивидуальный тариф, который составит 0,3% от действительной стоимости жилья.

Также инициаторы поправок в законодательство настаивают на необходимости задействовать косвенные механизмы побуждения граждан к приобретению страховых полисов — обязав их при оформлении купли, продажи и других операций с недвижимостью предъявлять полис об обязательном страховании жилья.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Киргизии с 2016 года пытается ввести обязательное страхование жилья на случай пожара и стихийных бедствий. Планировалось, что в отношении граждан, не пожелавших приобрести страховой полис, будут применяться санкции в виде штрафа. Однако, из-за опасений роста социального напряжения и последующей возможной дестабилизации обстановки в республике, власти каждый раз переносят сроки вступления в силу закона.