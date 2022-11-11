Нижний Новгород, , 19:45 — REGNUM В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные (12-13 ноября) ожидается сохранение теплой погоды с температурой более характерной для октября. Об этом сообщила начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе — теплее Марина Каширская © ИА REGNUM

Температура воздуха в субботу, 12 ноября, в светлое время суток может достигать +10°С, в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже ноля. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье, однако днем температура немного снизится до +4…+6°С.

В понедельник, 14 ноября, погода изменится в связи с приходом арктического антициклона. Среднесуточная температура упадет более чем на 7°С. Днем в первый день рабочей недели будут 0… — 4°С, в темное время суток похолодает до — 4… — 8°С, в низких местах — до — 10°С. Также начало недели будет сопровождать мокрый снег, который постепенно будет переходить в снег. На дорогах — снежный накат и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, октябрь 2022 года вошёл в тройку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России — с 1891 года. Самым тёплым для России остаётся октябрь 2018 года, когда в европейской части страны наблюдалась температура выше нормы на 2,5°С, а на севере страны — на 10°С.

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