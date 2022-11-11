Брюссель, 11 ноября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Средняя цена на газ на по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в 2023 году может вырасти до 147 евро за мегаватт-час со 135 евро в текущем году, то есть почти на 9%. Об этом говорится в опубликованном 11 ноября осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

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В 2024 году средняя цена на газ, по мнению экспертов ЕК, снизится до 110 евро за мегаватт-час, тем не менее отмечается, что это по-прежнему будет в пять раз превышать цены 2020 года.

В Еврокомиссии также прогнозируют, что средняя цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам 2022 года составит $101,8 за баррель, после чего будет последовательно снижаться — до $85 за баррель в 2023 году, до $78 за баррель в 2024 году.