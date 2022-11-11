София, 11 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Группа из шести самолетов Eurofighter F-2000 Typhoon ВВС Испании прибыла на авиабазу «Безмер» (Южная Болгария) для проведения патрульных операций в регионе Чёрного моря. Об этом 11 ноября сообщает софийский информационный портал News. bg.

brain_bug Истребители Eurofighter Typhoon

В период с 14 ноября по 2 декабря совместные подразделения военно-воздушных сил Испании и Болгарии будут выполнять задачи по осуществлению региональной миссии НАТО.

По словам командующего ВВС Болгарии генерала Димитра Петрова, присутствие испанского контингента в районе «укрепит взаимоотношения Софии с Североатлантическим альянсом».

Напомним, ранее правительство Болгарии одобрило постановление о размещении на болгарской территории дополнительных сил западного военного блока.