Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил информацию о том, что 37-летний эквадорский центральный полузащитник Кристиан Нобоа не поможет команде до конца календарного года.

Кирилл Венедиктов Кристиан Нобоа

«К сожалению, он, наверное, уже не сыграет до конца этой части чемпионата, не успеет восстановиться. Для нас это большая потеря. Потеряли креативного игрока. В чемпионате еще одна игра, нужно сыграть так, как со «Спартаком», — сказал Точинил в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Нобоа выбыл на срок от трех до четырех недель из-за надрыва икроножной мышцы.

В текущем сезоне эквадорский хавбек принял участие в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился десятью забитыми мячами, из которых шесть — с пенальти, и одной результативной передачей. Также Нобоа получил две желтые карточки.