Бишкек, , 19:29 — REGNUM Прокуратура столицы Киргизии возбудила против сотрудников муниципального предприятии «Бишкексвет» два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Злоупотребление должностным положением». Об этом сообщает генеральная прокуратура республики.

Бишкек Jasmine Halki

Надзорное ведомство отмечает, что решение принято по результатам проверки, выявившей в «Бишкексвете» недостачу товарно-материальных ценностей на 74 млн сомов (более 55 млн рублей).

По версии следствия, в течение 2020–2022 годов должностные лица «Бишкексвета» умышленно не вели учёт запасов, имеющихся в распоряжении предприятия. А также выдавали их необоснованно и без актов выполненных работ или актов списания.

ИА REGNUM напоминает, что ранее мэрия столицы Киргизии выявила в МП «Бишкексвет» недостачу и финансовые нарушения почти на 140 млн сомов (свыше 104 млн рублей).

Руководство предприятия уличили в необоснованной выплате зарплат, содержании «мёртвых душ», необоснованном списании денег на аренду спецтехники, заключении фиктивных договоров и сокрытии задолженности поставщиков.