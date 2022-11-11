Таганрог, Ростовская область, , 19:46 — REGNUM Начальнику отделения №3 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу (Ростовская область) предъявлено обвинение в предложении посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 11 ноября сообщили в донском управлении СК России.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Следователи полагают, что в апреле 2022 года злоумышленник, зная о проведении процессуальной проверки по факту взяточничества заместителя главного врача донского онкодиспансера, предложил ей стать посредником в получении и передаче 40 млн рублей. В обмен борец с коррупцией обещал оказать содействие в переговорах с сотрудниками полиции по вопросам возбуждения уголовного дела по менее тяжкой статье и сокрытии оперативных материалов противоправной деятельности женщины.

Борца с коррупцией отправили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский суд отправил в СИЗО борца с коррупцией за передачу 40 млн рублей