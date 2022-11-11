Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Американская актриса Линдси Лохан рассказала о готовности сняться в каком-либо проекте от Marvel, поскольку намерена «поэкспериментировать с жанрами». Ее слова приводит Forbes.

Линдси Лохан Скриншот с YouTube

«Мне бы хотелось сделать что-нибудь интересное вместе со студией Marvel. Проще говоря, я открыта для разнообразных ролей», — сказала Лохан. Актриса также добавила, что ей по-прежнему хочется сниматься в привычных для себя романтических комедиях, однако она готова попробовать себя в новых жанрах.

Напомним, 10 ноября 2022 года на Netflix состоялась премьера комедии «Незабываемое Рождество». Картина стала первой работой в кино для Линдси Лохан за долгое время.

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