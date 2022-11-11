Элиста, 11 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Калмыкии начались курсы сестринского дела, участниками которых могут стать волонтёры в возрасте старше 18 лет. Об этом 11 ноября в своём телеграм-канале написал глава республики Бату Хасиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

Программа для курсов разработана практикующими специалистами РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве. Первыми обучающимися стали активисты «Молодой гвардии». Практические занятия для них будут проходить в мастерских одного из старейших учебных заведений Калмыкии — медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой.

ИА REGNUM напоминает, что двухдневные курсы по военной и медицинской подготовке можно пройти в Ростове-на-Дону. Занятия проходят на базе военно-учебного центра ДГТУ. Желание получить знания по начальной военной подготовке изъявили сотни человек.

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