Нижний Новгород, 11 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. На территории городища Городок на одной из площадок будущего межвузовского IT-кампуса на улице Шевченко в Нижнем Новгороде был обнаружен тайник XV века. Об этом сообщает пресс-служба управления Госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

пресс-служба управления ГООКН Нижегородской области Найденная в Нижнем Новгороде серебряная чаша

Тайник был организован на дне небольшой ямы, куда были уложены два камня. Под камнями сотрудниками экспедиции Института археологии РАН была найдена серебряная чаша.

В Нижнем Новгороде это первая подобная находка, целые серебряные изделия, датированные XV-м веком, являются большой редкостью на территории Московской Руси.

В ближайшее время будут проведены работы по расчистке и реставрации. После этого будет получен значительно больший объем информации о находке.

Однако уже сейчас ученые могут сказать, что чаша была по неизвестным причинам спрятана несколько столетий назад, но забрать ее из тайника владельцу не удалось.

Теперь находка займет свое место в коллекции НГИАМЗ (Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник).

ИА REGNUM напоминает, в начале октября 2022 года нижегородский губернатор Глеб Никитин и гендиректор ООО «Развитие инновационных проектов» Михаил Корягин подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, в том числе 19,3 млрд рублей составит федеральный грант.

Площадки кампуса, рассчитанные на 7 тыс. мест, будут размещены около метромоста и рядом с корпусами ННГУ (Нижегородского государственного университета имени Лобачевского).