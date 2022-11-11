Тайник XV века с серебром обнаружили в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 11 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. На территории городища Городок на одной из площадок будущего межвузовского IT-кампуса на улице Шевченко в Нижнем Новгороде был обнаружен тайник XV века. Об этом сообщает пресс-служба управления Госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Тайник был организован на дне небольшой ямы, куда были уложены два камня. Под камнями сотрудниками экспедиции Института археологии РАН была найдена серебряная чаша.
В Нижнем Новгороде это первая подобная находка, целые серебряные изделия, датированные XV-м веком, являются большой редкостью на территории Московской Руси.
В ближайшее время будут проведены работы по расчистке и реставрации. После этого будет получен значительно больший объем информации о находке.
Однако уже сейчас ученые могут сказать, что чаша была по неизвестным причинам спрятана несколько столетий назад, но забрать ее из тайника владельцу не удалось.
Теперь находка займет свое место в коллекции НГИАМЗ (Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник).
ИА REGNUM напоминает, в начале октября 2022 года нижегородский губернатор Глеб Никитин и гендиректор ООО «Развитие инновационных проектов» Михаил Корягин подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, в том числе 19,3 млрд рублей составит федеральный грант.
Площадки кампуса, рассчитанные на 7 тыс. мест, будут размещены около метромоста и рядом с корпусами ННГУ (Нижегородского государственного университета имени Лобачевского).