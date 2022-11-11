Новая Каховка, Херсонская область, , 19:16 — REGNUM Работа Каховской ГЭС продолжается, заявляют 11 ноября власти Новой Каховки, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Отмечается, что станция продолжает функционировать, несмотря на обстрелы, которые интенсивно ведут вечером 11 ноября бандеровские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Каховки заявили, что ВСУ обстреливают и жилые районы города. Сегодня они разрушили ряд жилых домов в приговоре Новой Каховки.

Читайте ранее в этом сюжете: Удар ВСУ разрушил жилые дома в Новой Каховке