Новая Каховка, Херсонская область, 11 ноября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Работа Каховской ГЭС продолжается, заявляют 11 ноября власти Новой Каховки, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отмечается, что станция продолжает функционировать, несмотря на обстрелы, которые интенсивно ведут вечером 11 ноября бандеровские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новой Каховки заявили, что ВСУ обстреливают и жилые районы города. Сегодня они разрушили ряд жилых домов в приговоре Новой Каховки.