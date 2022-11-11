Краснодар, , 19:43 — REGNUM В Краснодаре перед судом предстанет застройщик — житель Новочеркасска Ростовской области, похитивший более 112 млн рублей. Об этом 11 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Следователи полагают, что с мая 2017 по июль 2020 года обвиняемый в мошенничестве заключил с людьми договоры об участии в долевом строительстве двух жилых домов в Краснодаре. Один объект был возведен с нарушением требований градостроительного законодательства, строительство второго объекта так и не было начато.

Взятые на себя обязательства злоумышленник не выполнил, а полученными от дольщиков деньгами распорядился по своему усмотрению. Пострадавшими признаны 187 жителей Кубани и других регионов России.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Прикубанский районный суд Краснодара.