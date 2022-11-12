Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Заявление бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», — предполагает Макгрегор.

«Кто бы сомневался», — написал Валентин Н.

Многие пользователи не считают, что экс-советник открыл кому-то Америку, поскольку киевский режим на протяжении лет только и делает, что имитирует выполнение различных договорённостей.

«Да он капитан очевидность. А когда они действовали иначе? Или они хоть один договор соблюдали?» — интересуется Сергей Д.

«Да что там раскрывать, если и так всё понятно, что США хотят подольше протянуть оружейный бизнес», — считает Анатолий С.

«Пускай какую угодно видимость создаёт, а Вооружённые силы РФ как уничтожали ВСУ и натовцев, так и продолжают это делать», — пишет Святослав С.

Часть людей полагает, что у Москвы только один способ усадить Киев за стол переговоров — насильственный.

«Кого бы не просили американцы в Киеве, а России нужна только безоговорочная капитуляция прозападного киевского режима! Нужно сделать атаки по военным и стратегическим целям центральной и западной [территории бывш. УССР] регулярно-планомерными, до полной капитуляции киевского террористического режима. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал Александр К.

«Гуманный подход к этому зоопарку ничего хорошего России не принесёт!» — уверен Иосиф Д.

«Да всё уже, создавать поздно что-то, надо Россией наносить удары без остановки по Киеву, пока тот не капитулирует», — поделился своим мнением Александр С.

Напомним, 11 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Российской Федерацией.