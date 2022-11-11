Краснодар, 11 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В пансионатах Краснодарского края временный приют нашли более 12 тыс. жителей Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Жители новых регионов России, вынужденно покинувшие свои дома, получают консультационную помощь и помощь в оформлении необходимых документов через единые информационные центры, развёрнутые в Анапе и в Туапсинском районе. Ежедневно в каждом из них работают около 100 специалистов различных ведомств и волонтёры.

По вопросам трудоустройства к специалистам обратились уже почти 3 тыс. человек

На местах проводится мониторинг имеющихся вакансий. Местным властям также поручено определить отрасли, которые нуждаются в кадрах.