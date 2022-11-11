Нижний Новгород, 11 ноября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. 11 ноября в футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Bestalex Стадион Нижний Новгород

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Ассистенты главного судьи — Максим Ковалев и Игорь Князев. Резервный арбитр — Ранэль Зияков.

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Лукас Масоэро, Иброхимхалил Юлдошев, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Даниил Корнюшин, Илья Агапов, Тимур Сулейманов, Момо Янсане.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Антон Швец, Мирослав Богосавац, Лечи Садулаев, Владислав Камилов, Юрий Журавлев, Артем Тимофеев, Марат Быстров, Мохамед Конате, Бернард Бериша, Иван Олейников.