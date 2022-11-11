Нефтеюганск, Югра, , 18:57 — REGNUM В Нефтеюганске (Югра) пожарные подразделения ликвидируют огонь в торговом центре «Привоз». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.

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Сообщение о возгорании в торговом центре поступило диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона в 18:38 (16:38 мск). Первые подразделения прибыли на место в происшествия через три минуты.

«Здание одноэтажное, размерами 25 на 40 метров, наружные стены из сэндвич-панелей. На момент прибытия наблюдалось горение на кровле. Руководитель тушения пожара организовал работы по ликвидации огня и эвакуации людей», — сообщают в пресс-службе ведомства.

На ликвидации пожара в торговом центре «Привоз» работают девять единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России. Площадь горения составляет около 200 кв. м. В целом, площадь торгового центра 3 200 кв. метров. Работы по локализации очага возгорания продолжаются.